Программу переработки и утилизации мусора могут расширить

Программа утилизации разных видов отходов в России может быть расширена, такую возможность рассматривает правительство, сообщил Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Сейчас правительство рассматривает возможность расширить эту программу, - сказал глава государства. - Это большая работа, здесь много составляющих. Например, некоторые производители упаковки - как специалисты говорят, в мусорном ведре у нас 50% упаковки находится, например, это касается картона, бумаги самого разного вида, - они сами приняли решение, что будут создавать перерабатывающие мощности".

В то же время, по словам президента, производители стеклянной тары решили, что им выгоднее заплатить государству утилизационный сбор. Теперь задача правительства так выстроить работу с отраслью, чтобы эти средства пустить на утилизацию образующихся отходов, отметил Владимир Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.