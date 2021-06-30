Путин: Молодежь до 22 лет получит деньги на посещение учреждений культуры

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" рассказал о новой программе, которая поможет молодежи компенсировать расходы на билеты в учреждения культуры.

"У нас есть предложение на этот счет: мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта", - сообщил глава государства. - Имеется в виду предоставить средства, небольшие, скромные, но существенные для того, чтобы решать эту задачу молодым людям от 14 до 22 лет".

Программа заработает с сентября этого года. Государство перечислит на карту по три тысячи рублей на четыре месяца. Деньги можно будет потратить на билеты в музеи, театры, концертные и выставочные залы, пояснил президент.

"Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры, - сказал он. - Мне кажется, это важно для молодых людей. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены экономить на очень многом".

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.