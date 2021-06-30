Путин: На поддержку сельского хозяйства будет выделено 350 млрд рублей

На поддержку сельского хозяйства в России из федерального бюджета будет выделено 350 миллиардов рублей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии".

Также, по его словам, дополнительно выделено 35 миллиардов рублей на социальное развитие села, еще 70 миллиардов рублей пойдет на возвращение земель в категорию земель с/х назначения. На мелиорацию уйдет 7,5 миллиарда рублей в год.

"Будем наращивать усилия по всем этим направлениям", - заключил глава государства.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.