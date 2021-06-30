Путин надеется, что противники вакцинации изменят свое мнение

Российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, президент РФ Владимир Путин надеется, что противники вакцинации изменят свое отношение к прививкам.

"Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть, у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные, эффективные", - отметил он в ходе "Прямой линии".

"Надеюсь, что предубеждения некоторых наших граждан будет проходить по мере того как вакцинация будет продолжаться", - заявил президент.

Он добавил, что в России уже привились от ковида порядка 23 млн человек, а таких тяжелых последствий, как после применения препаратов AstraZeneca или Pfizer, не наблюдается.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным