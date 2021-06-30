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30.06.2021 12:27
Рубрика: Власть

Путин назвал число вопросов к "Прямой линии"

Текст: Кира Латухина

На "Прямую линию" с Владимиром Путиным поступило свыше 2 млн вопросов, более 500 тысяч уже обработаны. Ни один из вопросов не останется незамеченным, заверил президент.

Песков: Больше всего вопросов, поступивших на "Прямую линию", касается коронавируса

В 2019 году поступило свыше миллиона обращений, напомнил глава государства. "Свыше 500 тысяч сегодня уже обработаны и на них даны конкретные ответы. По ряду вопросов работа продолжается", - заметил он.

Эту большую работу невозможно было бы провести без помощи общественных организаций, ОНФ, сказал Путин и поблагодарил собирающих вопросы волонтеров от имени граждан. "Постараемся в ходе общения решить ряд вопросов", - пообещал он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным

Власть Работа власти Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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