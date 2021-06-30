Путин назвал подонками мошенников, выманивающих деньги у пенсионеров

Пенсионерка из Красноярска пожаловалась на телефонных мошенников, которые отнимают последние деньги у доверчивых граждан, представляясь сотрудниками банков, а при разоблачении еще и присылают угрозы. "Защитите нас от этого", - попросила она.

Ведущая напомнила похожую историю: ветеран, который на Параде Победы сидел рядом с главой государства, потерял 400 тысяч из-за таких же мошенников.

"Даже не хочу комментировать, - возмутился Путин. - Это просто подонки, те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых, ветеранов". "С этим нужно бороться, - сказал он. - К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный - 25 процентов".

Президент заметил, что особого внимания требуют вопросы незаконного оборота персональных данных. В значительной степени это компетенция Центробанка, они должны активнее бороться с фишинговыми сайтами, считает он. А коммерческие банки должны контролировать эти процессы так, чтобы сузить до нуля возможности мошенников. При этом граждане должны иметь в виду, что преступники действуют и от имени социальных служб.

Закон предусматривает тайну банковских вкладов, но "правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться и предотвращать", считает Путин. Но по закону получить информацию из банков они могут только если заведено уголовное дело или по решению суда.

Решение есть, считает президент: Центробанк имеет право обратиться в правоохранительные органы, если видит сомнительные операции. И они тоже могут обратиться в ЦБ, он проверит, и если операции действительно сомнительные, предоставит информацию. "Наладить этот процесс достаточно легко и быстро", - убежден Путин. "Нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу", - заключил он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным