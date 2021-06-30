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30.06.2021 16:05
Рубрика: Власть

Путин посоветовал чиновникам читать "Колобка" и не слушать льстивые речи

Владимир Путин назвал три художественных произведения, которые повлияли на него и впечатлили. Это "Война и мир" Толстого, первый концерт Чайковского для фортепиано и "Колобок".

Фото: Сергей Савостьянов / POOL
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В ходе "Прямой линии" президента попросили назвать три художественные произведения, которые произвели на него большое впечатление. "Это "Война и мир" Льва Николаевича Толстого. Это первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. И "Колобок", - сказал Путин.

Президент призвал своих коллег, занимающих высокое должностное положение, еще раз обратиться к этой народной сказке.

"Как только вы, уважаемые коллеги, принимаете за чистую правду льстивые речи и погружаетесь в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными", - пояснил президент.

Власть Работа власти Культура Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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