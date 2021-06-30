Путин: Новый учебный год в младших классах скорее всего начнется очно

Новый учебный год ученики начальных классов скорее всего начнут в очном режиме. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в среду, отвечая на вопрос московского третьеклассника Саши Максимова.

Школьник спросил президента: "Как мы встретим новый учебный год? За партами или дома?"

- Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, - признался Владимир Путин. - Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране. Но, скорее всего, ученики младших классов будут ходить в школу. Ведь в самые сложные времена прошлого года мы их тоже не "закрывали". Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.