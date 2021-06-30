Путин: Нужно вернуть показатели безработицы в стране на докризисный уровень

Перед правительством стоит задача - вернуть показатели безработицы в стране на докризисный уровень 4,6-4,7 процента, напомнил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы "Прямой линии".

"Такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном счете к одному - к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату", - заявил глава государства.

За время пандемии коронавируса безработица в России выросла, на пике достигала 6,5 процентов. Сейчас это 5,9 процента, подчеркнул Путин, и продолжает постепенно снижаться. Вопросы рынка труда президент назвал абсолютно принципиальными.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.