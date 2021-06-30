Путин объяснил проведение Евро-2020 в период пандемии

Россия как государство выполняет свои обязательства по организации матчей чемпионата Европы по футболу, поэтому матчи проходят и в условиях коронавирусных ограничений, заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" с россиянами.

"Что касается Евро-2020, соревнований, футбола - здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий", - сказал он.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в нескольких странах, в том числе - в России. Санкт-Петербург за время первенства примет семь матчей, в том числе - четвертьфинальный 2 июля, в котором сыграют сборные Испании и Швеции.

Онлайн-трансляция "Прямой линии" с Владимиром Путиным