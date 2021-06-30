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30.06.2021 13:09
Рубрика: Экономика

Путин: Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России

Текст: Кира Латухина
В ходе "Прямой линии" президент ответил на вопрос, почему в магазинах бананы стоят дешевле, чем морковь. Меры регулирования цен на продовольствие применяются и дают свой эффект, работа продолжится, заверил Владимир Путин. Новый урожай овощей позволит удовлетворить внутренний спрос.

Валентина из Липецкой области задала вопрос прямо из продуктового магазина. Бананы из Эквадора стоят 70 рублей за килограмм, это дешевле моркови из соседних областей (110 рублей), также выросли цена на картофель, переживала она. "Кто-то контролирует цены в России или они сами по себе?" - спросила девушка.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Путин заметил, что мировые индексы на продукты питания сейчас на самой высокой планке за 10 лет. "К сожалению, это общемировая тенденция, рост цен на продовольствие", - сказал он. Отражается это и на России. Причин много - и печатание денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства и рабочих мест, перечислил он.

Президент напомнил, что в конце прошлого года - начале этого выросли цены на сахар и подсолнечное масло. "По этому поводу мы объяснялись с правительством, оно приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания", - напомнил он. "Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание", - сказал Путин. Может быть, иногда несвоевременно, признал он. Но меры принимаются.

Комментируя цену на масло - 500-600 рублей, президент сказал, что цены на молоко стабильные, а масло делают из молока, поэтому и рост последнее время 3,5-5 процентов. Но это меньше инфляции - 5,9 процента.

Перейдя к "борщевому набору", Путин объяснил, что своей продукции не хватило. "В прошлом году картошки на 19 с лишним миллиона тонн было, в этом будет примерно 22 миллиона, и надеюсь, нам хватит с лихвой", - заверил он. Президент также поправил девушку - овощи завозят, как правило, не из соседнего региона, а из Беларуси или Турции.

"Овощи и фрукты у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме", - сказал президент. "По зерну приняты решения, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри страны", - сообщил он. Рост цен на них и на подсолнечное масло составил всего 0,1 процента. И на сахар тоже.

"То есть, в принципе, меры регулирования применяются и дают свой эффект. К сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать", - заключил президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Экономика Товары и цены Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021 Цены на продукты

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