Путин объявил о решении дать регионам кураторов - вице-премьеров

Вице-премьеры будут курировать конкретные отдельные территории - не только Дальний Восток или Арктику. Об этом заявил президент России в ходе "Прямой линии".

"Почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер?", - спросили Владимира Путина. Действительно, есть такая практика по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу, подтвердил он.

Президент сообщил, что совсем недавно разговаривал на эту тему с руководством правительства. "В целом практика себя оправдывает", - сказал он. "Договорились, что председатель правительства представит предложение, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий", - объявил Путин.

"Это обосновано - контакт с территориями, лучшее погружение в их проблемы будет более прочным, постоянным, и, надеюсь, приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, точно и с большим эффектом до регионов", - заключил президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.