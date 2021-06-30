Путин отметил выдающиеся достижения Петра I, Екатерины II и Александра I

Владимир Путин призвал россиян быть достойными своих предков и помнить их выдающиеся результаты. По его словам, у России было много славных периодов в истории еще "до петровских времен и Петра I, который провел такие крупные реформы, которые преобразили страну".

"В период Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. Ну, а, скажем, в период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой", - сказал президент в ходе "Прямой линии".

"РГ" вела текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным