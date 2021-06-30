Путин ответил на вопрос о преемнике

Новости

Путин рассказал, когда в Челябинске появится метро 15:43
Две ивановские школьницы найдены мертвыми 15:43
Прокуратура Забайкалья начала проверку после жалобы пожарных Путину 15:42
Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею 15:40
Минприроды готовит проект, запрещающий смешивать разные виды отходов 15:38
В ГИБДД рассказали о самых "пьяных" округах Москвы 15:38
Экс-министр просвещения Васильева стала президентом Академии образования 15:36
Путин: За смешивание раздельно собранного мусора должны отвечать регоператоры 15:36
Путин: РФ надо готовиться к последствиям таяния вечной мерзлоты 15:33
В Кузбассе прокуратура проверит коррекционный детсад на безопасность 15:32
Путин оценил предложение перевести правительство в Сибирь 15:26
Путин пообещал разобраться с зарплатами забайкальских пожарных 15:25
Задавшей вопрос Путину пенсионерке объяснили, почему у нее нет газа 15:25
Путин рассказал о работе по восстановлению в Нагорном Карабахе 15:23
Бизнесмену из Сургута после "Прямой линии" расскажут о мерах поддержки 15:22
Путин рассказал, когда воздух в Омске станет чище 15:19
В Ленобласти заменили насос, на который пожаловались Путину 15:18
Международный фестиваль Чайковского начался с перформанса 15:18
СК проверит информацию о гигантских тарифах ЖКХ в тюменском поселке 15:12
Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред 15:08
В Кузбассе выяснят, кто угрожал женщине, позвонившей на "Прямую линию" 15:03
Граждане ЕС могут потерять право на проживание в Британии с 1 июля 14:59
Путин: В стране нужно построить 1300 школ 14:53
В Липецкой области продлили запрет массовых мероприятий 14:50
Омские власти заявили, что не лишали омича звания ветерана 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 14:56
Рубрика: Власть

Президент России ответил на вопрос о преемнике

Текст: Кира Латухина
Только граждане могут решать, кто будет руководить страной, но президент может дать рекомендации тем, кто будут претендовать на эту должность. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Прямой линии", подчеркнув, что придет время и он назовет того, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию.

Президента спросили, кому без сомнений он мог бы передать власть. Автор вопроса также сказал, что Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину. Но президент с этим не согласился, напомнив, что по Конституции в случае сложения полномочий президентом врио становится председатель правительства. Он также рассказал, что когда ему нужно было подобрать преемника на должность главы ФСБ, те, кому он предложил эту работу, к его удивлению, отказались. "Ситуация была в стране очень сложной и брать такую ответственность немногим хотелось", - пояснил Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин рассказал о неприкосновенности прожиточного минимума

И когда Ельцин предложил Путину баллотироваться в будущем, тот ответил, что не готов. На что Ельцин предложил подумать. "Он действительно ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности президента. Но решение, кто должен возглавить Российское государство, в конечном итоге, всегда за гражданами России", - подчеркнул президент. Только такой путь - прямое тайное голосование - возможен, считает он.

Говоря о том, кто мог бы возглавить страну после него, Путин привел поговорки: "свято место пусто не бывает" и "незаменимых людей нет". "Но, с другой стороны, моя ответственность - дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента, и так во всех странах, не знаю ни одного исключения", - добавил он.

"И, конечно, подойдет время, и, я надеюсь, смогу сказать, что такой-то или такой-то, по-моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как наша Родина - Россия", - заключил Путин

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Власть Работа власти Госуправление Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

Главное сегодня

Видеотрансляция: Владимир Путин проводит "Прямую линию"
Путин: Новый урожай позволит снизить цены на продукты в России
Путин ответил на вопрос о преемнике
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние