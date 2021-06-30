Путин ответил на вопрос о преемнике

Президента спросили, кому без сомнений он мог бы передать власть. Автор вопроса также сказал, что Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину. Но президент с этим не согласился, напомнив, что по Конституции в случае сложения полномочий президентом врио становится председатель правительства. Он также рассказал, что когда ему нужно было подобрать преемника на должность главы ФСБ, те, кому он предложил эту работу, к его удивлению, отказались. "Ситуация была в стране очень сложной и брать такую ответственность немногим хотелось", - пояснил Путин.

И когда Ельцин предложил Путину баллотироваться в будущем, тот ответил, что не готов. На что Ельцин предложил подумать. "Он действительно ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности президента. Но решение, кто должен возглавить Российское государство, в конечном итоге, всегда за гражданами России", - подчеркнул президент. Только такой путь - прямое тайное голосование - возможен, считает он.

Говоря о том, кто мог бы возглавить страну после него, Путин привел поговорки: "свято место пусто не бывает" и "незаменимых людей нет". "Но, с другой стороны, моя ответственность - дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента, и так во всех странах, не знаю ни одного исключения", - добавил он.

"И, конечно, подойдет время, и, я надеюсь, смогу сказать, что такой-то или такой-то, по-моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как наша Родина - Россия", - заключил Путин

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.