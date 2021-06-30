Путин пояснил дороговизну отдыха в Крыму и Сочи

Объем внутреннего туризма растет, многие боятся сейчас ехать за границу, это приводит к перегрузке инфраструктуры и росту цен. Об этом заявил президент в ходе "Прямой линии".

Девушка Алена спросила, почему отдых на российских курортах дороже, чем за рубежом. "Ответ на поверхности", - ответил Владимир Путин. "У нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу, как только открылась такая возможность", - заметил он.

"У нас очень большой экспорт туризма, - констатировал президент. - За 2019 год наши туристы оставили за границей или заплатили, чтобы туда поехать, 36 млрд долларов". Но сейчас уже есть программа развития внутреннего туризма, кэшбек, стоит задача развития туристической инфраструктуры, создана госкорпорация по внутреннему туризму. "Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма увеличился", - сказал он. Сейчас в этой сфере рассматривается 50 проектов и количество будет увеличиваться, заверил Путин.

"Цены завышены, да, судя по всему, это тоже происходит, - согласился президент. - Многие страны закрыты, люди побаиваются ездить за границу, и правильно делают, потому что там каждый день меняются правила... В больницы там не попасть". "Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге, в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу растут цены. Во всей рыночной экономике это происходит", - пояснил он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.