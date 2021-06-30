Путин поручил внести дисплей Брайля в список бесплатных средств реабилитации

Дисплей Брайля, позволяющий незрячим и слабовидящим работать на компьютере, будет внесен в список средств реабилитации, которые предоставляются за счет государства. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Один из вопросов поступил от 13-летней Малики, которая лишилась зрения в шесть лет. Девочка поинтересовалась, нельзя ли внести устройство в список технических средств реабилитации, которые представляются за госсчет.

"Это безусловно можно будет сделать, и мы это сделаем", - сказал глава государства. "Уверен, что члены правительства меня слышат, и Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова - прим. "РГ"), и министр здравоохранения. Я прошу внести дисплей Брайля в список подобных средств реабилитации", - добавил он.

Владимир Путин пояснил, что в России есть утвержденный правительством список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. "Более того, сейчас реализуется план по бесконтактному обращению в электронной форме, чтобы люди могли не только самостоятельно выбрать тот или иной прибор, средство реабилитации, но и получили оплату через казначейство", - отметил он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным