Путин призвал всех думать о хорошем

Нужно думать о хорошем и настраиваться на позитивный лад, и тогда все это обязательно сбудется, заявил президент России в ходе "Прямой линии".

Главе государства задали вопрос, какие мечты уже не могут быть исполнены. Каждый человек должен думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой, ответил он. "Надеюсь, у вас тоже она есть, и у меня, - продолжил Владимир Путин. - Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее".

"Надо настраиваться на позитивный лад", - призвал президент. "Есть поверье: надо думать о хорошем, и тогда это хорошее обязательно материализуется", - заключил он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.