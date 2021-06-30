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30.06.2021 13:43
Рубрика: Власть

Путин призвал всех думать о хорошем

Текст: Кира Латухина

Нужно думать о хорошем и настраиваться на позитивный лад, и тогда все это обязательно сбудется, заявил президент России в ходе "Прямой линии".

Фото: Сергей Савостьянов / POOL
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Главе государства задали вопрос, какие мечты уже не могут быть исполнены. Каждый человек должен думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой, ответил он. "Надеюсь, у вас тоже она есть, и у меня, - продолжил Владимир Путин. - Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее".

"Надо настраиваться на позитивный лад", - призвал президент. "Есть поверье: надо думать о хорошем, и тогда это хорошее обязательно материализуется", - заключил он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Власть Работа власти Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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