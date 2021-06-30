Путин рассчитывает, что отношения РФ и США войдут в нормальные рамки

Президент Владимир Путин надеется, что отношения с США войдут в нормальные рамки. "Я очень рассчитываю на то, что все-таки осознание того, что мир меняется и в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, приведет к тому, что мировое устройство приобретет более благообразный характер", - заявил он, отвечая на вопросы "Прямой линии".
Главу государства спросили, зачем он встречался с президентом США Джо Байденом, если существует мнение, что от него далеко не все зависит в диалоге с Россией. "От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы", - сказал Путин.
Он обратил внимание, что ученые и аналитики в США рекомендуют политическому классу исходить из того, что период однополярного мира прошел, мир быстро меняется. "Наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это, поэтому встреча в Женеве, а с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение", - подчеркнул президент.
"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным