Путин рассчитывает, что отношения РФ и США войдут в нормальные рамки

Главу государства спросили, зачем он встречался с президентом США Джо Байденом, если существует мнение, что от него далеко не все зависит в диалоге с Россией. "От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы", - сказал Путин.

Он обратил внимание, что ученые и аналитики в США рекомендуют политическому классу исходить из того, что период однополярного мира прошел, мир быстро меняется. "Наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это, поэтому встреча в Женеве, а с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение", - подчеркнул президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным