Путин рассказал, какие песни поет на отдыхе

В ходе ежегодной "Прямой линии" президента спросили, поет ли он песни, когда удается отдохнуть.

Владимир Путин отметил, что у него редко выдается время для отдыха.

"У нас ведь как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят немного, да и выпьют, а если бокал поднимут, то уже обязательно что-нибудь и споют", - сказал президент.

Путин признался, что в этом смысле мало чем отличается от других граждан: "я же русский человек".

На вопрос, что обычно он поет, глава государства рассказал, что предпочтение отдает русским, советским песням.

"Они мелодичные, красивые и содержательные", - отметил Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.