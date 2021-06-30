Путин рассказал о работе по восстановлению в Нагорном Карабахе

Никто не заинтересован в развитии кризиса в Нагорном Карабахе, работает трехсторонняя группа, чтобы восстановить нормальную жизнь в регионе. Об этом заявил в ходе "Прямой линии" президент России.

Владимира Путина спросили, может ли Москва гарантировать безопасность жителей Нагорного Карабаха. "Россия сыграла роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса - ни Азербайджан, ни Армения, ни жители Нагорного Карабаха не заинтересованы, чтобы он развивался", - подчеркнул он.

"Другая сторона дела в том, что если мирно, дружно жить, то создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности", - заметил Путин. "Жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана", - заверил он.

"Проблем накопилось действительно много, - констатировал президент. - Есть вопросы восстановления инфраструктуры, размежевания границы... особенно где госграницы никогда и не было, была административная граница между союзными республиками". "Мы в процессе этой работы. Создали специальную трехстороннюю группу и сделаем все, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе", - заверил он. "Бенефициарами должны быть жители Нагорного Карабаха", - заключил Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным