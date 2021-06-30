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30.06.2021 13:14
Рубрика: Общество

Путин рассказал об эффективности вакцин от COVID-19

Текст: Елена Манукиян
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Даже после прививки 10% граждан заболевают коронавирусом, но переносят инфекцию легко и без последствий, заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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При это он подчеркнул, что если болеет человек без прививки, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми.

По словам президента, всегда были люди, которые выступали против прививок. "В этом вопросе нужно прислушиваться не к людям, которые мало в этом понимают, а к специалистам", - сказал Путин.

Он также сообщил, что сам привился от коронавируса еще в феврале. Из побочных эффектов отметил небольшую температуру, которая поднялась вечером.

Президент считает, что все российские вакцины достойны, у каждой из них свои преимущества.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Общество Здоровье Президент Вакцинация от коронавируса "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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