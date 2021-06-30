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30.06.2021 13:17
Рубрика: Власть

Путин рекомендовал губернаторам тоже проводить "прямые линии"

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает, что главам регионов было бы полезно последовать его примеру и тоже проводить "прямые линии" с гражданами. По мнению главы государства, это эффективный способ обратной связи и материал для принятия нужных управленческих решений.
Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Я думаю, что это никому не помешает", - сказал он, отвечая на вопрос, не стоит ли обязать губернаторов проводить "прямые линии". "Такое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопрос. Важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои действия в важнейших сферах - в социальной политике, в здравоохранении, в жилищном строительстве и так далее", - пояснил Владимир Путин.

"Поэтому рекомендовал бы руководителям регионов, моим коллегам, прислушиваться к мнению граждан", - сказал он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным

Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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