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30.06.2021 15:08
Рубрика: Власть

Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред

Россия не будет вводить ответные санкции себе во вред. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время "Прямой линии".

Сенатор: У России кончается терпение, надо жестко отвечать на санкции

"Например, до сих пор американцы летают в космос на наших ракетных двигателях, до сих пор используются широко наши ракетные двигатели. Десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред что ли?", - отметил он.

По словам главы государства, Россия пытается найти ассиметричные способы ответа на санкции, которые являются достаточно чувствительными для партнеров РФ.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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