Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред

Россия не будет вводить ответные санкции себе во вред. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время "Прямой линии".

"Например, до сих пор американцы летают в космос на наших ракетных двигателях, до сих пор используются широко наши ракетные двигатели. Десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред что ли?", - отметил он.

По словам главы государства, Россия пытается найти ассиметричные способы ответа на санкции, которые являются достаточно чувствительными для партнеров РФ.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.