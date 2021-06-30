Путин сравнил масштабы потепления климата в России с другими регионами мира

На территории нашей страны глобальное потепление происходит быстрее, чем во многих регионах мира, заявил 30 июня президент Владимир Путин в рамках ежегодной прямой линии.

Он уточнил, что изменения климата хорошо заметны и на территории скандинавских стран, которые находятся на одной широте с Россией.

По словам Путина, климат в различных частях земли периодически меняется по независящим от человека причинам, но на некоторые процессы влияют люди. "Мы должны приложить максимум усилий, чтобы необратимые процессы, которые могут быть запущены человеком, не привели планету к состоянию Венеры, не сделали ее безжизненной", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что глобальное потепление может обернуться таянием вечной мерзлоты и привести к серьезным социальным и экономическим последствиям в северных регионах.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.