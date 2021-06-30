Путин: Требования пройти вакцинацию при наличии медотвода незаконны

Требования к работникам пройти вакцинацию при наличии у них медотвода незаконны, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Таким образом он прокомментировал видеообращение москвича Цветкова Евгения, который пожаловался, что от его супруги, преподающей в одной из школ столицы, до 15 июля требуют документы о вакцинации. В противном случае угрожают увольнением. Однако у женщины есть противопоказания в связи с хроническим заболеванием.

"Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает этого. Надеюсь, что она это услышит и требования незаконные снимет", - сказал Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.