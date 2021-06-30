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30.06.2021 14:06
Рубрика: Власть

Путин: В России нет планов по блокировке социальных сетей

Текст: Владимир Кузьмин
В России нет планов по блокировке социальных сетей, заверил президент Владимир Путин. "Есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы", - объяснил он суть претензий в ответ на вопрос блогера Никиты Левинского.

"Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, то должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем", - подчеркнул глава государства. Сейчас власти настаивают, чтобы эти международные платформы открывали в России полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно вести диалог.

Соцсетям и мессенджерам грозят новые штрафы за неудаление информации

- Если они не будут этого делать или если открытые представительства не будут прислушиваться к требованиям российского закона, то существуют различные способы, в том числе замедление скорости и так далее, - сказал Путин. - Но повторяю еще раз - у нас нет планов кого-то закрывать.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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