Путин: В России нет планов по блокировке социальных сетей

В России нет планов по блокировке социальных сетей, заверил президент Владимир Путин. "Есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы", - объяснил он суть претензий в ответ на вопрос блогера Никиты Левинского.

"Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, то должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем", - подчеркнул глава государства. Сейчас власти настаивают, чтобы эти международные платформы открывали в России полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно вести диалог.

- Если они не будут этого делать или если открытые представительства не будут прислушиваться к требованиям российского закона, то существуют различные способы, в том числе замедление скорости и так далее, - сказал Путин. - Но повторяю еще раз - у нас нет планов кого-то закрывать.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.