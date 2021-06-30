Путин: Восстанавливать СССР бессмысленно

Президент Владимир Путин считает, что попытки восстановить Советский Союз - нецелесообразны, Россия в любом случае сможет добиться всех поставленных целей. Об этом он заявил в ходе ежегодной "Прямой линии".

"Когда-то распалось наше общее отечество, Советский Союз. Ядро СССР, Россия потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и немало территорий. Восстанавливать СССР бессмысленно", - сказал президент.

По его словам, несмотря ни на что, Россия - самая большая страна в мире, она обладает огромным количеством ресурсов, а ее главный "золотой запас" - люди, многонациональный российский народ.