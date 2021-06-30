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30.06.2021 13:45
Рубрика: Экономика

Путин заявил, что власти возьмут под контроль цены на стройматериалы

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Решения по сдерживанию цен на стройматериалы приняты, власти принимают шаги для стабилизации ситуации, заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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Он пояснил, что на внутренние рынки повлияла международная ситуация. В период пандемии цены в мире на многие товары выросли. Например, они поднялись на металл. Из-за этого российские производители стали завышать цены на свой товар и внутри страны.

"Россия является частью глобальной экономики, поэтому эта общемировая тенденция отражается и на нашей стране. Но со своей стороны мы предпринимаем шаги, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами в стране", - сказал президент.

Ранее в Минфине сообщили о введении экспортных пошлин на отдельную металлопродукцию с августа.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Товары и цены Президент "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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