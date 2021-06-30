Путин заявил, что власти возьмут под контроль цены на стройматериалы

Решения по сдерживанию цен на стройматериалы приняты, власти принимают шаги для стабилизации ситуации, заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Он пояснил, что на внутренние рынки повлияла международная ситуация. В период пандемии цены в мире на многие товары выросли. Например, они поднялись на металл. Из-за этого российские производители стали завышать цены на свой товар и внутри страны.

"Россия является частью глобальной экономики, поэтому эта общемировая тенденция отражается и на нашей стране. Но со своей стороны мы предпринимаем шаги, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами в стране", - сказал президент.

Ранее в Минфине сообщили о введении экспортных пошлин на отдельную металлопродукцию с августа.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.