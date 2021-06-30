Частный театр в Воронеже спасли от банкротства

Крупное пожертвование мецената получил Никитинский театр, который ранее заявлял об угрозе закрытия. Это позволит культурному проекту дотянуть до осени, когда можно будет зарабатывать на билетах и выигрывать гранты на постановки.

Напомним, из-за "антивирусных" ограничений Никитинский накопил почти 660 тысяч рублей долга по аренде помещения. Выселить театр из ДК имени Карла Маркса могли уже в июле. Кроме того, у руководства не было средств на выплату зарплат артистам, налогов и отчислений в Российское авторское общество.

Решение вопроса о поддержке театра за счет бюджета Воронежской области затянулось. К тому же в Никитинском рассчитывали на субсидию для материальной помощи актерам (которые уже год сидят на минимальной зарплате), а регион, как оказалось, сможет профинансировать лишь конкретные проекты.

Финансовую помощь театру решил оказать зампред Государственной думы Алексей Гордеев - бывший губернатор Воронежской области, известный своим вниманием к культурной сфере. Размер его пожертвования в Никитинском не раскрыли, но отметили, что сумма позволит продолжать творческую деятельность.

В департаменте культуры Воронежской области заверили, что грантовый конкурс, в котором сможет принять участие Никитинский, состоится до конца лета. В театре, в свою очередь, призвали рассмотреть проблему негосударственных культурных институций на федеральном уровне, поскольку сегодня нет "государственной механики, которая поможет ее решить".

"Мы обратились за ежегодной субсидией, чтобы у театра была возможность выстраивать стратегию. Чтобы не было ощущения выживания: сейчас поддержали - через два месяца нет… Мы целенаправленно привлекаем к этому внимание, потому что знаем, что у многих коллег возникают сложности. В прошлом году были проблемы у "Коляда-театра". "Театр 18+" закрылся именно по этой причине", - пояснили в Никитинском.