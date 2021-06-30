Кирилл Кокорин оштрафован за неповиновение полиции

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл оштрафован по решению суда. Взыскание на молодого человека в среду наложил Пресненский районный суд Москвы.

"Кирилл Кокорин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе суда. Друг Кирилла Кокорина Карен Григорян получил аналогичное наказание по тому же составу КоАП.

Вмененная молодым людям часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ подразумевает ответственность за "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей". Предусмотренные статьей наказания - штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Утром 30 июня в СМИ появились ошибочные сообщения о том, что Кирилл Кокорин задержан за драку в кафе. Позднее выяснилось, что молодой человек вместе со своим другом Кареном Григоряном припарковался возле Центра международной торговли (ЦМТ). Подоспевшие полицейские сообщили ему, что в это время парковка там запрещена (в ЦМТ проходит прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным). На просьбы полицейских перепарковаться Кокорин-младший не отреагировал и начал громко возмущаться. После чего молодые люди были задержаны и доставлены сначала в отдел полиции, а затем - в суд.

Кирилл Кокорин прославился со знаком минус, когда принял участие в двух драках, устроенных в центре Москвы футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Кирилла Кокорина к 1,5 годам колонии. Также за решетку были отправлены футболисты Кокорин и Мамаев. В настоящее время все находятся на свободе.