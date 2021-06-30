Липецкий магазин объяснил, почему морковь стоит дороже бананов

Высокая стоимость моркови и картошки в торговом доме "Пролетарский" в Липецке объяснили окончанием старых запасов.

- Старые запасы кончились, а новые еще не выросли. И это не только у нас, но и по всей области, - сообщил РИА Новости представитель торгового дома.

Морковь и картошка не являются профильными культурами для региона, дополнили в администрации региона.

- Местные производители выращивают морковь в небольших объемах и торговые сети не очень готовы ее принимать, - рассказали чиновники. - Зато по выращиванию овощей закрытого грунта: помидоров и огурцов, - Липецкая область занимает одну из ведущих позиций в стране и эти овощи есть в продаже по доступным ценам.

Во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным жительница Липецка спросила у президента, почему российская морковь стоит дороже бананов, привезенных из Эквадора.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.