Международный фестиваль Чайковского начался с перформанса

"Хором в Клин!" - акцию с таким названием провели сегодня артисты театра "Геликон-опера" на Ленинградском вокзале в Москве. Музыкальный перформанс предварял старт Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, который пройдет в Клину с 1 по 11 июля.

К участию в акции допускались только те, кто вакцинировался от коронавируса. "Опыт фестиваля прошлого года, когда мы первые в стране в условиях локдауна провели Open Air фестиваля Чайковского в Клину, показал, что наши зрители готовы соблюдать беспрецедентные меры безопасности. И в этом году обязательно будут соблюдены снова. Благодарю всех артистов - участников фестиваля, технические, организационные и съемочные группы за ответственное отношение к вакцинации. Отдельная благодарность - театру "Геликон-опера", где привился практически весь коллектив. Уверена, что и в этом году фестиваль пройдет успешно и безопасно", - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

"Именно через Ленинградский вокзал ездил Чайковский в Петербург и обратно, а Клин находился как раз по пути. И именно отсюда люди поедут на фестиваль, чтобы получить незабываемые впечатления. Поэтому совместно с РЖД мы решили организовать здесь такой флешмоб. Каждый год Клин принимает фестиваль, который проходит при поддержке правительства области, и мы, как театр, принимаем в нем участие", - объяснил худрук театра "Геликон-оперы", народный артист России Дмитрий Бертман.