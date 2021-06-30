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30.06.2021 14:30
Рубрика: Экономика

Путин рассказал о неприкосновенности прожиточного минимума

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Владимир Путин во время "Прямой линии" рассказал, что деньги со счета нельзя принудительно снимать даже на уплату кредита, если на жизнь человеку остается меньше прожиточного минимума.

Президенту зачитали обращение жительницы Ярославля Светланы Чемезовой. Женщина рассказала, что живет с девятилетним сыном, работает уборщицей. Из ее зарплаты в 12700 рублей вычитают платежи по кредиту.

Фото: RT
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- Остаются полторы тысячи. Нет денег, чтобы платить за квартиру и покупать школьные тетради. Жить не на что. Очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям и решили вопрос с кредитами, которые берут от безысходности, - попросила Светлана.

Владимир Путин подчеркнул, что в стране существует целый набор мер для поддержки людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. По его словам, необходимо, чтобы государство в той или иной форме подставляло плечо тем, кто оказался в такой ситуации, от рождения ребенка и практически до окончания им школы.

- Что касается кредитов, то буквально вчера я подписал закон, согласно которому, если у человека остается сумма ниже прожиточного минимума, с него не могут снимать деньги, в том числе - на уплату кредита, - поделился хорошей новостью президент. - То есть банк с этого момента не имеет права снимать со счета деньги для уплаты кредита, если у человека остается на жизнь меньше прожиточного минимума.

К слову, еще до окончания "Прямой линии" в правительстве Ярославской области сообщили, что выясняют, какими мерами поддержки Светлана Чемезова пользуется или пользовалась.

- При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно, - заявили в пресс-службе регионального правительства.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным

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