Путин рассказал о неприкосновенности прожиточного минимума

Президенту зачитали обращение жительницы Ярославля Светланы Чемезовой. Женщина рассказала, что живет с девятилетним сыном, работает уборщицей. Из ее зарплаты в 12700 рублей вычитают платежи по кредиту.

- Остаются полторы тысячи. Нет денег, чтобы платить за квартиру и покупать школьные тетради. Жить не на что. Очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям и решили вопрос с кредитами, которые берут от безысходности, - попросила Светлана.

Владимир Путин подчеркнул, что в стране существует целый набор мер для поддержки людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. По его словам, необходимо, чтобы государство в той или иной форме подставляло плечо тем, кто оказался в такой ситуации, от рождения ребенка и практически до окончания им школы.

- Что касается кредитов, то буквально вчера я подписал закон, согласно которому, если у человека остается сумма ниже прожиточного минимума, с него не могут снимать деньги, в том числе - на уплату кредита, - поделился хорошей новостью президент. - То есть банк с этого момента не имеет права снимать со счета деньги для уплаты кредита, если у человека остается на жизнь меньше прожиточного минимума.

К слову, еще до окончания "Прямой линии" в правительстве Ярославской области сообщили, что выясняют, какими мерами поддержки Светлана Чемезова пользуется или пользовалась.

- При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно, - заявили в пресс-службе регионального правительства.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным