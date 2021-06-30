Московские власти уверены: регулированием движения электросамокатов на автодорогах должны заниматься сотрудники ГИБДД. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Проблема электросамокатов характерна для многих крупных городов по всему миру. В ряде стран к кикшерингу относятся и вовсе едва ли не как к дьявольскому явлению. В Европе больше всего проблем с кикшерингом возникло в Великобритании. Там из-за жалоб пешеходов прокат самокатов был долгое время запрещен, и только недавно его реабилитировали. Прокатные электросамокаты в Бирмингеме, Ливерпуле и Бристоле оснастят звуковыми сигналами. Сначала в тестовом режиме, на 60 скутерах. А если практика докажет эффективность, ее распространят. Звуковые сигналы - попытка решить эту проблему, особенно в отношении слабовидящих людей.

В Москве кикшеринг и самокатное движение приветствовали во все последние годы. Однако череда недавних событий на тротуарах, видео с мчащимися во весь опор по ТТК курьерами на моноколесах заставили посмотреть на этот вид транспорта со всех сторон. Взяться за регулирование самокатной сферы власти города вынудила популярность "средств индивидуальной мобильности". Кикшеринг занимает значительное место в возросшем пешеходном трафике. За весь 2020 год горожане совершили на прокатных самокатах 2 млн поездок, а в 2021-м этот показатель был достигнут всего за один месяц. Аналитика дептранса показывает, что самокат уже не развлечение, а полноценный транспорт "последней мили". Люди целенаправленно едут из дома на работу или по личным делам в соцучреждения. То есть фактически для многих электросамокат заменил личный автомобиль. На один самокат в день приходится 6-7 арендаторов.

Однако появление нового полноценного вида городского транспорта неожиданно привело к проблемам на улицах. Инфраструктуры для самокатов в достаточном количестве не оказалось: стали появляться парковки, где они висят буквально гроздьями. Но главное - скоростные самокаты стали угрожать пешеходам. В 2021 году в Москве зафиксировано более 150 ДТП с их участием, по сравнению с прошлым сезоном зафиксирован почти 70-процентный рост. "Что самое неприятное, в эти ДТП попадают и дети, - отмечает заммэра Москвы Максим Ликсутов. - Поэтому мы подготовили пакет предложений, которые позволят регулировать движение электросамокатов в городе".

Максим Ликсутов предлагает четко разграничить движение самокатов на проезжей части и тротуарах. Если транспорт находится на автодороге - за ним должны следить сотрудники ГИБДД. Напомним, что сейчас права нужны только на самокаты мощнее 250 Вт. Однако ПДД обязаны соблюдать все, в том числе и пешеходы - формально пока именно такой статус у водителя маломощного самоката.

"Считаю, что излишне мощные самокаты не соответствуют никаким требованиям безопасности, - уверен начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. - А обычные самокаты должны передвигаться по правилам для велосипедистов". Как отмечает заммэра Максим Ликсутов, при идеальной модели самокаты, которые перемещаются по тротуарам, не должны значительно превышать скорость пешеходного потока. А если перемещаешься по проезжей части - должен попасть под регулирование ГИБДД. Правда, пока идеальная модель применима только к прокатным мобильным устройствам.

"Мы используем модели, которые развивают максимальную скорость до 25 км/ч и оборудованы двигателем мощностью 250 Вт, - рассказали "РГ" в пресс-службе оператора кикшеринга Whoosh. - Ввели также зоны системного ограничения скорости самокатов - попадая на эти территории, самокат снижает максимальную скорость до 15 км/ч автоматически. Есть также зоны запрета для поездок - внутри такой зоны невозможно движение с электродвигателем". Геолокация автоматически определяет положение самоката и в случае попадания в тихую зону замедляет его. Вот этот лимит - 15-25 км/ч - и стал главным требованием московских властей к кикшерингу. Как сообщили в пресс-службе дептранса, эти правила вслед за Whoosh приняли и другие операторы московского кикшеринга. "В идеале на самокате по тротуару и нужно передвигаться со скоростью пешеходного потока", - подчеркивает Максим Ликсутов. В противном случае это может быть небезопасно для самого "пилота". Особенно если скорость выше 25 км/ч. Дело в том, что самокатчики почти не используют ни шлемы, ни другую защитную атрибутику, как, например, мотоциклисты.

Дело еще не только в скорости. Ведь количество электросамокатов и пользователей кикшеринга растет с каждым днем, поэтому, решили в мэрии, необходимо ввести лимиты и на сам парк прокатных самокатов. Чтобы сдержать тротуарных гонщиков, пришлось ввести лимит - не более 10 тысяч самокатов для каждого игрока рынка. Причем они должны быть равномерно распределены между всеми частями города. Минимум 30 процентов самокатов должны находиться в пределах Садового кольца, столько же - между Садовым и ТТК, остальные - за пределами "Трешки". Для небольших прокатных стартапов выделят отдельные пилотные зоны.

Но все это касается только кикшеринга. Однако ведь остались еще и личные самокаты, у которых скорость лимитирована только мощностью двигателя. Как считают в департаменте транспорта, в России необходимо ввести федеральный стандарт на персональный электротранспорт. И продавать только те модели, которые позволяют, как в кикшеринге, лимитировать скорость в тихих зонах на автомате.

Впрочем, нельзя сказать, что самокаты и их пользователи находятся в полном правовом вакууме, считает адвокат - партнер Московской коллегии адвокатов "Лебедева-Романова и партнеры" Тамерлан Барзиев. Да, действительно, права нужны только на самокаты, у которых электродвигатель мощнее 250 Вт. Однако это не значит, что нарушения ПДД на самокатах сойдут с рук. Яркий пример - наезд самокатчика на женщину в Зеленограде. На камерах уличного наблюдения прекрасно видно, как женщина, едва выйдя на дорогу, попадает под летящий самокат. В полиции о произошедшем узнали после того, как пострадавшая попала в больницу. Врачи сообщили о криминальном характере травм. Самокатчика по камерам быстро нашли и возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". По этой статье нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, штрафные санкции в размере до 80 тыс. рублей, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 3 лет или арест на срок до 6 месяцев, отмечает Тамерлан Барзиев. Если бы самокатчик наехал на человека, будучи пьяным, это также послужило бы отягчающим обстоятельством.

С другой стороны, дело здесь не только в юридическом аспекте. Все чаще стали фиксироваться случаи, когда взбешенные пешеходы устраивали самосуд над пользователями самокатов. И все это оканчивается печально для обеих сторон конфликта. Недавно у метро "Первомайская" повздорили парень на самокате и прохожий. Пешеходом оказался профессиональный боец ММА Гарун Дибиров - он проломил голову пользователю самоката. Теперь спортсмен, не рассчитавший силу, находится под следствием, а пострадавшего ожидает долгое лечение. А буквально на прошлой неделе в тротуарном конфликте оказались замешаны 57-летние супруги. Недалеко от Белорусского вокзала на них чуть не налетел парень на электросамокате. Завязалась драка, пешеходы победили - их 27-летний оппонент написал заявление в полицию.

Максимальная скорость электросамокатов в тихих зонах Москвы - всего 15 км/ч

В дептрансе рассчитывают, что дорожных конфликтов станет меньше, когда правила самокатного движения примут на федеральном уровне и распространят их на все виды персонального электротранспорта, в том числе на курьерские. Пока все эти предложения московских властей рассматриваются в федеральном минтрансе. И хотя пока решение еще не принято, в интернете уже обсуждаются методики "народных мастеров", которые изобретают способы снять лимитирование скорости.