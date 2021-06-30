В ГИБДД рассказали о самых "пьяных" округах Москвы

В управлении ГИБДД по Москве проанализировали статистику аварийности с участием нетрезвых водителей и составили антирейтинг округов столицы, где наиболее часто регистрируются ДТП с участием пьяных водителей.

"По итогам анализа первых 5 месяцев текущего года наибольшее количество подобных ДТП зарегистрировано на территории Северного округа столицы, где произошло 17 аварий с участием нетрезвых водителей", - рассказали в столичном УГИБДД, при этом отметив, что данный показатель в САО упал на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место в антирейтинге разделили Восточный и Южный округа. В каждом из них с января по май включительно было зарегистрировано по 16 "пьяных" ДТП. В то же время в этих округах показатели тоже снизились по сравнению с прошлым годом - на 36% и 24% соответственно.

В Юго-Западном округе, продолжили в московском управлении Госавтоинспекции, произошло 15 "нетрезвых" аварий (-12% по сравнению с прошлым годом). По 14 ДТП зафиксировано в Западном и Юго-Восточном округах Москвы. И здесь снова - снижение показателей на 13% и 30%. Завершает антирейтинг Северо-Восточный округ, где зафиксировано 13 дорожных происшествий, что на 19% ниже, чем в прошлом году.

Отмечается, что наименее аварийными за тот же период стали Троицкий, Новомосковский и Зеленоградский административные округа - по 3 ДТП в каждом округе.

Напомним, глава ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников накануне сообщил, что ДТП с участием водителей в состоянии опьянения стали фиксироваться гораздо реже. По данным, которые он привел в беседе с главредом "АиФ", в 2020 году число "пьяных" ДТП в стране снизилось почти на 40%.