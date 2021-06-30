Губернатор Забайкалья объяснил ситуацию с зарплатами пожарных

Власти Забайкальского края знают о проблеме низких зарплат сотрудников ГУ "Забайкалпожспас" и неоднократно поднимали этот вопрос, в том числе и на федеральном уровне. Об этом рассказал губернатор региона Александр Осипов.

Напомним, что сегодня во время "Прямой линии" Дмитрий Перфильев из села Мангут рассказал о проблемах "Забайкалпожспаса" Владимиру Путину. Он отметил, что зарплаты сотрудников сохраняются на уровне МРОТ, несмотря на поручение повысить вознаграждения тем, кто участвует в ликвидации пожаров. Глава государства отметил, что повышение произошло в структурах МЧС, заявил о необходимости таких действий на региональном уровне и пообещал проконтролировать ситуацию.

- Мы обращались по вопросу строительства не достающих 37-ми пожарных частей, которые край не может развернуть из-за отсутствия финансирования, хотя есть соответствующее поручение президента России. Как совершенно верно сказал президент, в виду бюджетной необеспеченности мы стоим перед вопросом, когда целому ряду бюджетников, находящихся на переднем крае различного рода чрезвычайных ситуаций, экстренного реагирования не можем платить достойную заработную плату. Это касается и врачей, и пожарных, и учителей, и лесопожарных, и представителей многих бюджетных сфер, - рассказал губернатор Забайкалья, комментируя вопрос представителя "Забайкалпожспас".

Александр Осипов объяснил, что в подобных условиях существенной несбалансированности бюджета, выполнить все обязательства не получается, необходима помощь федерального центра. Глава региона надеется, что теперь, благодаря вниманию президента, Забайкалью удастся решить эту проблему.

Стоит отметить, что ГУ "Забайкалпожспас" - региональное учреждение, осуществляющее функции гражданской обороны и пожарной безопасности. В его составе 76 пожарных частей, образованных в девять отрядов, дислоцированных в разных муниципальных районах края. Для поддержания боевой готовности подразделений противопожарной службы и повышения в 2021 году должностных окладов ежегодно требуется 252 миллиона рублей.