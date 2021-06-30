Путин пообещал разобраться с зарплатами забайкальских пожарных

Во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал вопрос от сотрудников ГУ "Забайкалпожспас". Дмитрий Перфильев из села Мангут рассказал, что, несмотря на поручение главы государства повысить заработную плату тем, кто участвует в ликвидации пожаров, в его коллективе зарплаты сохраняются на уровне МРОТ.

Президент объяснил, что повышение зарплат произошло в структурах МЧС. Хотя и там наблюдаются проблемы - выделенных средств не хватает после заполнения вакансий. В региональных структурах, к которым относится и "Забайкалпожспас", тоже стремятся повысить зарплаты сотрудникам, но это зависит от уровня бюджетной обеспеченности.

- Я обязательно переговорю с губернатором. Потому что работа у вас тяжелая и небезопасная. Это должно быть соответствующим образом оплачено и отмечено, - пообещал Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что, если не производить выравнивания зарплат, будет происходить переток кадров. Это значит, что в регионах возникнет дефицит сотрудников. Что особенно опасно во время лесных пожаров.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.