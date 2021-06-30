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30.06.2021 06:36
Рубрика: Общество

На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

До 31 июля продлен режим повышенной готовности в Магаданской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. Такое решение принял исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Бодяев.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Колымы, действие режима предполагает необходимость соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без необходимости.

Ранее Юрий Бодяев подписал постановление, в соответствии с которым, численность работников, не имеющих иммунитета от COVID-19, не может превышать 30 процентов в организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также на предприятиях общественного транспорта, торговли, общепита, в салонах красоты, фитнес-клубах, банках и учреждениях культуры. При необходимости, людям велели давать возможность переходить на удаленный режим работы или уходить в отпуска.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Область является одним из лидеров по числу жителей, сделавших прививку. План иммунизации удалось выполнить уже наполовину.

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