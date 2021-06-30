Стала известна причина смерти мальчиков, найденных у реки в Приморье

Эксперты установили причину смерти трех мальчиков, тела которых нашли у реки Уссури. По первоначальным данным, дети утонули. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, девятилетний мальчик и два его двоюродных брата восьми и двенадцати лет уехали на велосипедах на реку. К вечеру мальчики не вернулись домой, их вещи лежали на берегу. Одного из ребят нашли мертвым на следующее утро в 800 метрах от этого места. Тела двух других обнаружили еще день спустя в трех километрах вниз по течению.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю, дети жили в селе Полевое в переулке Широкий. Купаться они уехали в город Лесозаводск.

После исчезновения мальчиков было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Его расследование продолжается. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.