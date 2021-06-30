В Приморье нашли тела еще двух пропавших мальчиков

Полицейские и спасатели нашли тела мальчиков из Лесозаводска, которые уехали на велосипедах к реке Уссури и не вернулись.

"Тело младшего из потерявшихся детей обнаружено в трех километрах вниз по течению от места, где были найдены их вещи. Третьего нашли возле железнодорожного моста в воде", - рассказала ТАСС старший помощник руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

Ранее в 800 метрах от места, где лежали вещи детей, нашли еще одного пропавшего. Предположительно ребенок утонул.

Мальчики были братьями - два родных восьми и двенадцати лет и девятилетний двоюродный. После их пропажи следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, а прокуратура начала проверку для оценки исполнения законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних на водных объектах.