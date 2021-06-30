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30.06.2021 11:03
Рубрика: Происшествия

Уровень воды в Амуре около Благовещенска снизился почти на полметра

Текст: Ольга Коваль

Паводок постепенно отступает от Благовещенска. Согласно данным регионального главка МЧС, за последние сутки уровень Амура снизился на 44 сантиметра и составил 801 см. Отметка "опасного явления" на этом участке реки равна 800 сантиметрам.

Фото: Елена Павлова
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Спад воды в областном центре спасатели отмечают уже вторые сутки. В среду с набережной стали вывозить мешки с песком, которые служили защитой от поднимавшегося Амура.

Другие населенные пункты региона тоже медленно освобождаются от воды. Лишь в Иннокентьевке, Джалинде и Игнашеве зафиксирован незначительный подъем.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сегодня остаются подтопленными 750 домов (за сутки их количество уменьшилось на 33), чуть больше 1700 подворий, 19 участков автомобильных дорог и пять мостов. Отрезаны от "большой земли" десять поселков.

За время паводка спасатели вывезли из опасных мест 2740 человек. В том числе 776 детей. В ПВР находятся 405 пострадавших, остальных приютили родные.

Власти региона уже начали выплачивать подтопленцам материальную помощь. Первыми компенсации получили жители Магдагачинского и Сковородинского районов.

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