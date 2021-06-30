В Приамурье начались выплаты пострадавшим от паводка

Амурчанам, пострадавшим от мощного наводнения, начали выплачивать единовременную материальную помощь.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, 29 июня по 150 тысяч рублей получили пять подтопленцев из Сковородинского района. Еще 660 тысяч перечислили 22 жителям Магдагачинского района.

Деньги были выделены из резервного фонда правительства региона.

Напомним, что при утрате единственного жилья полагается 30 тысяч рублей на домохозяйство, за потерю жизненно необходимого имущества - 10 тысяч рублей. За подтопленное домовладение, когда вода в доме поднялась выше уровня пола, дадут 30 тысяч рублей. Родители несовершеннолетних детей могут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Тем, кто из-за паводка остался без урожая, помощь окажут в натуральном виде.

Ранее областные власти сообщили, что подтопленцам начнут возмещать ущерб раньше, чем поступят деньги из федерального бюджета.