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Рубрика: Происшествия

В Якутии из-за лесного пожара закрыли участок федеральной дороги

Текст: Владимир Таюрский
За сутки в Якутии удалось потушить 46 лесных пожаров, но возникло столько же новых очагов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии За сутки в Якутии удалось потушить 46 лесных пожаров, но возникло столько же новых очагов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии
За сутки в Якутии удалось потушить 46 лесных пожаров, но возникло столько же новых очагов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутии в среду из-за разгоревшегося в придорожном лесу пожара временно закрыли движение на 40-километровом участке федеральной автодороги "Колыма".

В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Дорога связывает Якутск с Магаданом. Движение закрыто в Таттинском районе республики у села Уолба. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй", это связано с задымлением и ограниченной видимостью на трассе. На месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 314 природных пожаров. На тушение в течение суток привлекались более 2,2 тысячи человек и 150 единиц техники. Удалось ликвидировать 46 очагов, но возникло столько же новых, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сложная обстановка складывается на территории 13 районов, где с момента обнаружения лесных пожаров выгорело уже около 260 тысяч гектаров тайги.

С утра дымом впервые с начала лета стало затягивать Якутск. В городе ощутимо пахнет гарью.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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