В Чебоксарах рассказали о работе выездных бригад для вакцинации

В столице Чувашии медицинский персонал может приехать на предприятия и в организации для проведения вакцинации сотрудников.

Одна из выездных бригад накануне прибыла в администрацию Чебоксар по заявке отдела кадров. 45 муниципальных служащих заявили о намерении внести свой вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Пройти вакцинацию в коллективах учреждений, организаций, предприятий может каждый желающий. Для вызова медицинской бригады достаточно набрать в коллективе семь человек и направить заявку в больницу, - отметила замглавы администрации города по социальным вопросам Ольга Чепрасова. Она, кстати, первой вошла в кабинет к медикам, а после призвала всех задуматься о своем здоровье, здоровье близких и сделать свой выбор.

К слову, пока шла процедура, желающих среди сотрудников администрации стало больше, и врачи привезли дополнительное число препаратов для прививки. В результате 105 человек сделали вакцину по своему выбору. Введение второго компонента назначено на 20 июля.

Напомним, глава мэрии Алексей Ладыков одним из первых в администрации Чебоксар прошел вакцинацию. Основываясь на данных республиканского управления Роспотребнадзора, он обозначил серьезность ситуации с COVID-2019 и призвал коллектив и жителей города осознанно подойти к выбору здоровой жизни.

В пресс-службе администрации столицы Чувашии напомнили, что пункты вакцинации расположены по адресам:

- Вторая городская больница, улица Гагарина, д. 53;

- Поликлиника №1, кабинет №325, улица 50 лет Октября, д. 21

- Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова, улица К. Иванова, 14, кабинет № 207;

- поселок Сосновка, переулок Школьный, 2, кабинет № 13;

- Центральная городская больница, проспект Ленина, д. 47, кабинет №106;

- проспект Ленина, д. 12, кабинет 105;

- переулок Ягодный, д. 2 кабинет 303;

- Городская клиническая больница № 1, проспект Тракторостроителей, 46, кабинет №104;

- улица Новгородская, д. 40;

- улица Болгарстроя, д. 11, кабинет № 3;

- Больница скорой медицинской помощи, улица Университетская, д. 24, кабинет №206;

- улица Лебедева, д.68, помещение №1;

- улица Университетская, д. 27, кабинет №11;

- Городской клинический центр, улица Социалистическая, 1а, кабинет №109;

- Медицинский центр "Радужный", улица Радужная, д. 12.

Записаться на прививку в больнице можно на сайте Госуслуг, через Горячую линию по единому номеру 122, на приеме у участкового терапевта, а также в регистратуре больницы. При вакцинации при себе необходимо взять паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.