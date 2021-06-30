В Красноярске возбудили уголовное дело после "Прямой линии" с Путиным

Сегодня во время "Прямой линии" президента России жительница Красноярска сообщила Владимиру Путину об угрозах и мошенничестве неизвестных, пытавшихся похитить ее деньги.

Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщает региональный главк МВД, дело заведено "по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска".

- Правоохранители проводят следственные действия. Стражам порядка предстоит установить и задержать граждан, причастных к преступлению. Расследование взял на контроль руководитель управления МВД России по Красноярскому краю, - проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.