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30.06.2021 15:45
Рубрика: Происшествия

В Красноярске возбудили уголовное дело после "Прямой линии" с Путиным

Текст: Дмитрий Машуков

Сегодня во время "Прямой линии" президента России жительница Красноярска сообщила Владимиру Путину об угрозах и мошенничестве неизвестных, пытавшихся похитить ее деньги.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
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Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщает региональный главк МВД, дело заведено "по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска".

- Правоохранители проводят следственные действия. Стражам порядка предстоит установить и задержать граждан, причастных к преступлению. Расследование взял на контроль руководитель управления МВД России по Красноярскому краю, - проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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