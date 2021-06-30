В Туве из-за вспышки COVID-19 закрыли все детские лагеря

В правительстве Тувы прошло экстренное совещание. Врио главы региона Владислав Ховалыг, руководитель управления Роспотребнадзора Людмила Салчак и члены правительства республики обсудили необходимость досрочного прекращения работы детских оздоровительных лагерей во избежание распространения коронавируса.

После массового заражения COVID-19 детей, отдыхавших в лагере "Байлак", ситуация обостряется ежечасно. Принято решение закрыть второй сезон во всех детских оздоровительных лагерях республики, сообщает сегодня пресс-служба правительства региона.

"Число детей, заразившихся COVID-19 в лагере "Байлак", растет, - прокомментировал решение Владислав Ховалыг. - Рисковать больше нельзя".

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По данным на вторник, 29 июня, в регионе работали 165 оздоровительных лагерей, в них отдыхали более 7500 детей.