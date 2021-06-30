Возбуждено уголовное дело после обращения жительницы Красноярска к Путину

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ.

Любовь Шенделева обратилась к главе государства во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Она рассказала об угрозах со стороны неизвестных, которые пытались мошенническим путем похитить принадлежащие ей деньги.

Ирина Волк сообщила, что сейчас уже проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание этих преступников. А ход этой работы взят на контроль руководством Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.