Жительницу Кузбасса попросили удалить обращение к президенту РФ

Жительницу города Новокузнецка Кемеровской области Елену Калинину настоятельно попросили удалить жалобу к президенту РФ Владимиру Путину.

Волонтер "Прямой линии" рассказала о том, что нередко россиянам, обращающимся за помощью на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, поступают угрозы от местных чиновников.

- Елена Калинина из Новокузнецка отправила обращение, в котором попросила главу государства помочь с ремонтом крыши детского садика, в который ходит ее внук Ратмир. Я обратилась в местное управление образования. Однако они отказались прокомментировать мне данную ситуацию и положили трубку, - рассказала волонтер.

А буквально на следующий день Елене Калининой позвонили люди, представившиеся сотрудниками управления образования, и попросили удалить жалобу. При этом они поинтересовались у женщины, не жалко ли ей заведующую детским садиком и собственного внука.

- Наш коррекционный 235-й детсад построен в 1982 году, ему 40 лет. Крыша течет, мы обращались во все инстанции, но делать ничего не хотят, - подтвердила Елена Калинина президенту по видеосвязи.

- Десятки миллиардов рублей выделяются на строительство новых школ и ремонт уже существующих. В России 60 процентлв школ нуждаются в ремонте, 10 процентов - в капитальном, деньги на это и на строительство новых школ запланированы. Сергей Евгеньевич, подключайтесь к программе реновации школ и детских садов и обратите, пожалуйста, внимание на действие ваших должностных лиц, - обратился глава государства к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

Владимир Путин также успокоил Елену Калинину и пообещал, что больше ей никто угрожать не будет.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии".