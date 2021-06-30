Путин поможет овцеводу из Ингушетии решить вопрос с арендой земли

Во время "Прямой линии" овцевод из Ингушетии Исраил Мурзабеков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в аренде земель для селекции животных. Животновод и руководитель КФХ согласен был получить для работы "самый негодный" участок.

Глава государства отметил, что необходимо развивать отечественное животноводство.

- По оказанию помощи переговорю с руководителем республики. Человек занимается конкретным делом, селекционным овцеводством - это важная работа. Люди, которые этим занимаются, заслуживают поддержки, надеюсь, что этот вопрос решится, - сказал Владимир Путин.

Отметим, что житель Назрани Исраил Мурзабеков на протяжении нескольких лет работает над улучшением тонкорунных овец местной породы.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.