В Петербурге штраф за парковку на газоне придет автоматически

Петербургские автомобилисты скоро начнут получать "письма счастья" со штрафами за парковку на газонах. Полномочия по наведению порядка в сфере благоустройства получила Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Проблему стихийных парковок, когда граждане оставляют автомобили на любом свободном пятачке, в том числе на газонах и у мусорных контейнеров, Смольный пытается решить уже много лет. Статья 32 регионального КоАП, предусматривающая штрафы за это, существует достаточно давно. Но теперь полномочия выписывать их переданы ГАТИ, эти изменения внесены в соответствующую статью кодекса. А заодно Смольный уточнил понятие "газон".

Работа будет вестись в два этапа: в мае был запущен сервис, который позволяет гражданам сообщать в ГАТИ о транспортных средствах, нарушающих городские правила благоустройства. На основании этих данных инспекция формирует маршруты, на которых будет работать программно-аппаратный комплекс: система, состоящая из компьютера и двух видеокамер. Она позволяет фиксировать нарушения в автоматическом режиме - так же работает система контроля в зоне платной парковки. Сейчас она проходит тестирование. Но первые результаты уже есть, вскоре нарушителям будут направлены протоколы. Данные об автовладельцах предоставляет ГИБДД.

Для граждан административный штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до сорока тысяч рублей, для юридических лиц - от ста пятидесяти до пятисот тысяч рублей. В таком же размере накажут за размещение транспортных средств на территориях детских, спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных - за этим тоже будет следить ГАТИ.

Новые полномочия инспекция получила совсем недавно, поэтому еще идет решение оргвопросов - закупка оборудования, набор дополнительного персонала. Но вскоре за дворами и газонами Северной столицы будут наблюдать десятки внимательных компьютерных глаз.

Полномочия выписывать штрафы переданы ГАТИ, эти изменения внесены в региональный КоАП

У новой инициативы, как водится, есть и противники, и сторонники. Автомобилисты жалуются, что ставят машины на газонах не от хорошей жизни - больше просто некуда, и даже платные парковки у новых многоэтажных жилых комплексов не справляются с количеством машин возле них. А вот гуляющие во дворах семьи с детьми и пенсионеры инициативу приветствуют.